بالأبيض.. لقاء الخميس تبهر متابعيها في أحدث ظهور

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تحرص الفنانة لقاء الخميسي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت لقاء الخميسي، صورة لها عبر حسابها الشخصي، على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بالصورة بفستان أبيص طويل وتركت شعرها الأشقر منسدلاً ، وعلقت على الصورة قائله : من أجل فستان أنا بحب الأبيض.



والجدير ذكره أن لقاء الخميسي، خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة" وتدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نادية الجندي وهالة فاخر ونبيلة عبيد، وعرض المسلسل على شاشة قناة "أم بي سي مصر".