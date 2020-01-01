مان سيتي ضد ليفربول (4-0) | شاهد اهداف مباراة Manchester City vs Liverpool في الدوري الانجليزي (فيديو)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:38 م
مان سيتي ضد ليفربول
مان سيتي ضد ليفربول

مان سيتي ضد ليفربول (4-0) | شاهد اهداف مباراة Manchester City vs Liverpool في الدوري الانجليزي (فيديو)

مان سيتي ضد ليفربول | تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق فوزًا عريضًا على ضيفه ليفربول بمشاركة الفرعون المصري محمد صلاح بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزنز، في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019/2020.

اهداف مباراة مان سيتي ضد ليفربول في الدوري:-
افتتح النجم البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل في الدقيقة 25 من ركلة جزاء تحصل عليها رحيم سترلينج، وأضاف الإنجليزي رحيم سترلينج الهدف الثاني في الدقيقة 35 بتسديدة من داخل المنطقة، وسجل الشاب فيل فودين الهدف الثالث من خلال كرة رائعة أمام المرمى تلقاها من النجم الأول للمباراة كيفن دي بروين، لينتهي الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد ليفربول بنتيجة 0/3 للسيتيزنز.

وفي الشوط الثاني، اختتم مانشستر سيتي بالهدف الرابع عبر البديل أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66، لتنتهي مباراة مان سيتي ضد ليفربول بنتيجة 0/4 للسيتيزنز.

وشهدت المباراة مشاركة كاملة لمدة 90 دقيقة للنجم المصري محمد صلاح الذي بدأ المباراة حتى النهاية، وقد أجرى المدرب يورجن كلوب 5 تبديلات في المباراة.

وحرص لاعبو مانشستر سيتي على عمل ممر شرفي للاعبو ليفربول قبل انطلاق المباراة، بعد تتويج الريدز بلقب البريميرليج رسميًا من الجولة الماضية، في بادرة طيبة من المدرب الاسباني بيب جوارديولا.

جدير بالذكر أن حسم ليفربول اللقب رسميًا يوم الخميس الماضى، عقب سقوط مانشستر سيتى منافسه المباشر أمام تشيلسى بهدفين مقابل هدف على ملعب "ستامفورد بريدج" فى الجولة الـ 32.

وبهذه النتيجة ينفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 86 نقطة متفوقا على مانشستر سيتى صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة، ليصبح فارق الصدارة 20 نقطة فقط.

محمد صلاح هو هداف ليفربول لديه حتى الآن 17 هدفًا في ترتيب هدافي البريميرليج، وراء كلًا من بيير إيميريك أوباميانج هداف أرسنال وجيمي فاردي هداف ليستر سيتي برصيد 19 هدفًا لكلا منهم، وداني إنجز مهاجم ساوثهامبتون برصيد 18 هدفًا.

بالفيديو.. اهداف مباراة مان سيتي ضد ليفربول في الدوري:-



مان سيتي ضد ليفربول (4-0) | شاهد اهداف مباراة Manchester City vs Liverpool في الدوري الانجليزي (فيديو)

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