الأهلي يغرد منفردا في القمة.. ترتيب الدوري المصري قبل استئنافه

حددت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة المصري الموعد النهائي لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، وذلك بعد فترة توقف 4 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي ضرب جميع دول العالم.

وقررت اللجنة الخماسية استئناف بطولة الدوري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل، على أن تبدأ بالمباريات المؤجلة بالبطولة، وتقرر إعلان جدول المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويعتلي فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة جمعها من 17 مباراة، حقق خلالها الفوز في 16 مباراة والتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 46 هدفًا بالإضافة لهدفين اعتباريين، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، وبفارق 16 نقطة كاملة عن النادي الأهلي المتصدر، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري قبل استئناف بطولة الدوري المصري مجددًا:-

1- الأهلي ٤٩ نقطة

2- المقاولون العرب ٣٣ نقطة

3- بيراميدز ٣٢ نقطة

4- الزمالك 31 نقطة

5- الاتحاد السكندري ٢٧ نقطة

6- سموحة ٢٥ نقطة

7- انبي ٢٥ نقطة

8- الإنتاج الحربي ٢٣ نقطة

9- الإسماعيلي ٢٢ نقطة

10- المصري ٢٠ نقطة

11- الجونة ٢٠ نقطة

12- حرس الحدود ١٩ نقطة

13- أسوان ١٨ نقطة

14- طلائع الجيش ١٧ نقطة

15- طنطا ١٦ نقاط

16- وادي دجلة ١٥ نقاط

17- مصر المقاصة ١٤ نقطة

18- نادي مصر ١١ نقطة