بنتلي تضيف ميزات وألوانًا جديدة إلى مجموعة Continental GT

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر

تتطلع بنتلي إلى زيادة جاذبية مجموعة كونتيننتال جي تي - Continental GT الأيقونية من خلال إضافة المزيد من خيارات ألوان الطلاء الخارجي وعجلة قيادة جديدة كميزة قياسية عبر المجموعة، كما أنها تضيف سقفًا زجاجيًا بانوراميًا على محرك V8 الكوبيه بالإضافة إلى W12.

تم تجهيز السقف الزجاجي البانورامي بزجاج مستقطب يقلل من الوهج مما يتيح للركاب رؤية أوضح لمحيطهم ، بالإضافة إلى ستارة داخلية تعمل إلكترونياً مغطاة في Alcantara. السقف الزجاجي متوفر الآن على جميع سيارات الكوبيه كونتيننتال جي تي ، كما يوجد في Flying Spur و Bentayga الجديدة.

لقد تم منح عجلة القيادة ذات الشكل الجديد شكل وملف تعريف منقحين، يحصل على انقسام لون جديد وإطار من الكروم في أسفل العمود الرأسي. كميزة أمان لأنظمة مساعدة السائق شبه المستقلة للسيارة ، تحصل العجلة الجديدة أيضًا على استشعار بالسعة طوال حافة العجلة. وهذا يسمح لها باكتشاف وقت تعليقها ، مما يشترط على السائقين البقاء على اتصال بالعجلة في جميع الأوقات أثناء تحرك السيارة.

مع إضافة ثلاثة خيارات طلاء جديدة - Viridian و Patina و Snow Quartz، تم توسيع خيارات لوحة الطلاء إلى 62 لونًا. تقول Bentley أنه مع هذه الإضافات ، يستمر عدد التكوينات الممكنة في مجموعة Continental GT في النمو ، بما يفوق تقريبًا 10 مليارات من الأشكال التي يمكن للعميل تخصيصها وفقًا لمتطلباتهم.

بالنسبة للون Viridian، قد يحتاج المرء إلى اختيار نظرة حديثة على السباقات البريطانية التقليدية الخضراء. لونها المعدني الزمردي الداكن مستوحى من ذلك المستخدم في سيارة بنتلي EXP10 Speed ​​6 المفاهيمية. تشرح بنتلي أن اللون الأخضر العقيق مع نغمات الضوء الأخضر والأزرق تخلق عمقًا وبُعدًا رياضيًا ، وتجسد قطع صغيرة من العنبر والذهب شعورًا بالرفاهية.

Patina هو لون مستوحى من هالة المعادن المصقولة بمزيج من الشمبانيا والحرير وألمح باهت من الخضر الرقيقة. أما بالنسبة لـ Snow Quartz ، فهو طلاء أبيض عصري ثلاثي الطبقات. تقول Bentley ، إنها توفر عددًا لا حصر له من الفرص لتكملة تركيبات الألوان الداخلية.

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