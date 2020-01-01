3500 منفذ بيع بالتجزئة يشارك في حملة اكتشف المفاجأة في أبوظبي

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حملة اكتشف المفاجأة التي تستمر إلى 31 أغسطس المقبل وذلك في إطار خطتها المتكاملة لتعزيز أعمال قطاع البيع بالتجزئة ودعم مساعي المراكز التجارية في الإمارة خلال مرحلة إعادة افتتاح أبوابها لاستقبال المتسوقين بالتزامن مع حلول موسم الصيف.





وتعد حملة اكتشف المفاجأة شراكةً فاعلة بين القطاعين العام والخاص، حيث تتعاون دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبر منصتها المكرسة لقطاع البيع بالتجزئة "عروض أبوظبي"، مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وشركة Visa العالمية، والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة في أبوظبي، وأربعة بنوك هي بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الهلال وبنك أبوظبي الأول.





وتشمل هذه الشراكة التعاون مع أكثر من 3,500 منفذٍ للبيع بالتجزئة في المراكز التجارية في أبوظبي والعين والظفرة، ما يؤكد على الهدف الأوسع لحملة اكتشف المفاجأة في تحفيز قطاع البيع بالتجزئة على امتداد إمارة أبوظبي ودعم منافذ البيع في تسويق البضائع والمنتجات المتوفرة ضمن مخزونها نتيجة فترة الإغلاق والتباعد التي بدأ العمل على تخفيفها مؤخراً.





وستقدم حملة اكتشف المفاجأة مجموعةً من العروض والخصومات الضخمة التي تصل إلى 80%، ومكافآت تسوّق واربح بالتعاون مع شركة Visa العالمية والبنوك المشاركة في الحملة، والعديد من الجوائز الكبرى، وتجارب التسوّق المميّزة لتشكيلات المنتجات الحصرية التي سيتم طرحها حصرياً في المراكز التجارية المشاركة في أبوظبي.





وقال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق لدى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "يعود قطاع البيع بالتجزئة للعمل بالتزامن مع انطلاق عروض أبوظبي لموسم الصيف، وهو الأكبر من نوعه، إذ سيلعب دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة. وبفضل الشراكة المثمرة التي عقدناها مع شركة Visa العالمية والبنوك الأربعة المشاركة، نثق بأن موسم هذا العام سيقدم الحوافز الاقتصادية اللازمة لتسريع عودة قطاع البيع بالتجزئة لنشاطه القوي المعتاد".





واضاف أنه بالنظر لمشاركة كامل منظومة القطاع من المراكز التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة في حملة اكتشف المفاجأة، والتي تتوزع في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي بدءاً من وجهة الترفيه الأولى في جزيرة ياس، وصولاً لقلب الثقافة النابض في مدينة العين، يمكن للمتسوقين توقع أفضل تجارب التسوّق التي ستكمل حيوية موسم الصيف بمجموعةٍ منقطعة النظير من العروض والمكافآت والجوائز، وتعوّضهم عن كل ما فاتهم خلال الفترة الماضية.





من جانبه، قال شهباز خان، المدير العام لدى Visa في الإمارات: "نفخر بشراكتنا مع دائرة الثقافة والسياحة لتنفيذ حملة اكتشف المفاجأة بوصفها ركيزةً أساسية لحملة موسم عروض أبوظبي".





وأضاف "تنسجم هذه الشراكة الاستراتيجية مع التزامنا الراسخ بدعم الشركات المحلية ودفع عجلة عودة قطاع البيع بالتجزئة إلى نشاطه. وبفضل شراكاتنا المرموقة مع أبرز البنوك والمصارف الرائدة في أبوظبي، يسرنا أن نمكّن حملة بطاقات Visa العالمية المؤهلة من الاستفادة من آلاف العروض والصفقات المجزية التي ستعزز تجارب تسوّقهم الآمنة هذا الصيف، وتساعدهم في التكيّف مع عودة الحياة إلى نشاطها في الإمارات".





وسيجري التشجيع على تنفيذ المعاملات غير التلامسية على نطاق واسع للحد من الاتصال المباشر، علماً بأن جميع الموظفين العاملين في قطاع التجزئة في أبوظبي يخضعون لاختبارات الكشف عن فيروس كوفيد 19 بشكل منتظم، ما يضمن سلامة المتسوقين ويعزز راحتهم.





وبدوره قال سعادة حمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: "عملنا خلال الأسابيع الماضية بشكل وثيق مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومنافذ البيع بالتجزئة والدوائر الحكومية المعنية على تطوير استراتيجية متكاملة لإعادة افتتاح أبواب المراكز التجارية واستئناف أنشطتها بما يتماشى مع أفضل ممارسات الصحة والسلامة المحلية والعالمية".





وأكد الماس: "تحرص الدائرة على تعزيز الجهود الرامية لتوفير تجربة تسوق آمنة للمتسوقين وذلك من خلال تطبيق الإرشادات والتعليمات لتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية من عدوى كوفيد-19، خاصةً أننا نقبل على موسم صيف استثنائي هذا العام يتطلب منا جميعاً التعاون المشترك لحفظ سلامة وصحة أفراد المجتمع".