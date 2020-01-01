بتكلفة 800 مليون جنيه.. البحيرة تضع اللمسات النهائية لمستشفى كوم حمادة (صور)

تشهد محافظة البحيرة، خلال الأيام القليلة القادمة، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستشفى كوم حمادة الجديد المقامة على مساحة إجمالية ١٢ ألف متر مربع مساحة مباني ٣١٠٠ متر مربع، بتكلفة بلغت 800 مليون جنية شاملة الأعمال الإنشائية والأثاث والمعدات، تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وتتكون المستشفى من دور أرضي وعدد ٥ أدوار علوية بطاقة ٢٦٢ سريرا وعدد ٧ غرف عمليات وعدد ٢٠ سرير عناية مركزة وعدد ٣١ حضانة وعدد ٣٩ ماكينة للغسيل الكلوي، ويشمل الدور الأرضي على أقسام للطوارئ والأشعة والعلاج الطبيعي والتعقيم المركزي والمغسلة والمطبخ وغازات طبية.





بينما يضم الدور الأول قسم الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية، ويضم الدور الثاني إقامة جراحات اليوم الواحد وقسم المناظير وقسم المعامل وبنك الدم وإدارة المستشفى وغرفة الاجتماعات، كما يضم الدور الثالث غرف إقامة للمرضى والدور الرابع يضم غرف إقامة للمرضى وغرف إقامة للأطباء وغرف إقامة للتمريض، أما الدور الخامس والأخير فيضم قسم العمليات الرئيسية وقسم العناية المركزة وقسم عمليات النساء والولادة وقسم الأطفال المبتسرين.





وتفقد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، اللمسات النهائية لافتتاح المستشفى، مؤكدا أن ما تشهده مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من تنفيذ مشروعات قومية استثمارية وخدمية وتنموية هو إعجازًا وتحديًا غير مسبوق، الأمر الذي أدى إلى ضخ اعتمادات مالية خلال عامين فقط تقدر بقيمة 43 مليار جنية لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية على ارض البحيرة وهو ما يفوق ما تم إنفاقه خلال عقود.



