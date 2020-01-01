موعد مباراة الزمالك المُقبلة في الدوري المصري

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:55 م
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد توقف البطولة منذ شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة عشرات الآلاف.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي
ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي في أولى جولات الفارس الأبيض بعد العودة من فترة التوقف الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، في 8 أغسطس المقبل في لقاء مؤجل من الدور الأول.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري
يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد31 نقطة من 16 مباراة، بينما يأتي الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة خاصة بفيروس كورونا غدا على نفقة النادي وليس على نفقة اتحاد الكرة المصري.

كما قرر مجلس الأبيض استئناف الفريق الأول بالنادي تدريباته الجماعية وخوض معسكر مغلق لمدة 15 يوما ببرج العرب في الإسكندرية في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي.

تأتي قرارات مجلس إدارة الزمالك في إشارة إلى قرب تراجعه عن قراره السابق بعدم استكمال منافسات الدوري المصري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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