وضع حجر أساس مدرسة الشهيد "الشاذلي" بمسقط رأسه في البحيرة (صور)
الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:42 م
إسلام أمين
وضع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، حجر الأساس لمدرسة الشهيد محمد أحمد الشاذلي للتعليم الأساسي بمسقط رأسه بقرية بريم بمركز ومدينة كوم حمادة والمقامة على مساحه 1750 مترا مربعا، تبرعا من أسرة الشهيد.
وأشاد المحافظ، بالمشاركات المجتمعية ودورها المهم والحيوي في التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم في كافه المجالات.
وفي كلمته أكد "آمنة" الجهود المبذولة في إنشاء المدارس خلال العامين الماضيين، حيث شهدت المحافظة إنشاء عدد 151 مشروع في قطاع التعليم الأساسي والثانوي بتكلفه إجمالية مليار و34 مليون جنيه، مضيفا أن مصر قويه برئيسها وشعبها وقادرة على تخطى كل الصعاب بامتلاكها جبهة داخليه قويه وشعب عظيم مصطف خلف قيادته قادر على تحقيق الاستقرار والتقدم والنمو وجني ثمار هذا الاستقرار بمستقبل أفضل لنا ولأبنائنا جميعا.
كان اللواء أحمد الشاذلي والد الشهيد، تبرع بقطعة أرض مساحتها 10 قراريط لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بإسم الشهيد محمد أحمد الشاذلي بزمام قرية بريم التابعة لمجلس قرية كفر بولين بكوم حمادة بمحافظة البحيرة وتم توقيع العقد بمساحة الأرض بعد المعاينة من هيئة الأبنية التعليمية ومجلس قرية كفر بولين.
خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى اليوم.
تسجيل 1485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و86 وفاة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 71299 و3120 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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