وضع حجر أساس مدرسة الشهيد "الشاذلي" بمسقط رأسه في البحيرة (صور)

وضع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، حجر الأساس لمدرسة الشهيد محمد أحمد الشاذلي للتعليم الأساسي بمسقط رأسه بقرية بريم بمركز ومدينة كوم حمادة والمقامة على مساحه 1750 مترا مربعا، تبرعا من أسرة الشهيد.





وأشاد المحافظ، بالمشاركات المجتمعية ودورها المهم والحيوي في التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم في كافه المجالات.





وفي كلمته أكد "آمنة" الجهود المبذولة في إنشاء المدارس خلال العامين الماضيين، حيث شهدت المحافظة إنشاء عدد 151 مشروع في قطاع التعليم الأساسي والثانوي بتكلفه إجمالية مليار و34 مليون جنيه، مضيفا أن مصر قويه برئيسها وشعبها وقادرة على تخطى كل الصعاب بامتلاكها جبهة داخليه قويه وشعب عظيم مصطف خلف قيادته قادر على تحقيق الاستقرار والتقدم والنمو وجني ثمار هذا الاستقرار بمستقبل أفضل لنا ولأبنائنا جميعا.





كان اللواء أحمد الشاذلي والد الشهيد، تبرع بقطعة أرض مساحتها 10 قراريط لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بإسم الشهيد محمد أحمد الشاذلي بزمام قرية بريم التابعة لمجلس قرية كفر بولين بكوم حمادة بمحافظة البحيرة وتم توقيع العقد بمساحة الأرض بعد المعاينة من هيئة الأبنية التعليمية ومجلس قرية كفر بولين.



