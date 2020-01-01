عندما كان السفر شيئاً.. سلمي أبو ضيف تستعيد زكرياتها

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شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة من أحدث جلسات تصوير لها، بملابس سوداء وقبعة، وذلك عبر حسابهلى موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "أبو ضيف"، أثناء استمتاعها بشمس الصباح معلقة عندما كان السفر شئياً، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "أحلى سلمي بالعالم، وقال آخر "بحبك يا قمر".





يذكر أن آخرأعمال الفنانة سلمى أبو ضيف فيلم "بنات ثانوي"، والذي حقق إيرادات عالية وقت طرحه، وشاركها في هذا العمل عدد من الفنانين منهم محمد الشرنوبي، وجميلى عوض وهنادي مهنى.