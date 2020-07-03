اختبارات وزن في الأهلي عقب العودة للتدريبات الجماعية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:22 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ديفيد سيزا المدرب العام، خضوع لاعبي الفريق لاختبار قياسات الوزن فور العودة للتدريبات الجماعية.

ويأتي اختبار قياس الوزن للاعبين، بناءً على أوامر السويسري رينيه فايلر المدير الفني والي يقضي إجازته بالوقت الحالي في بلاده.

ويرغب الجهاز الفني، في وصول اللاعبين لأفضل مستوى فني وبدني، والحفاظ على أوزانهم بالشكل السليم قبل استئناف مسابقة الدوري العام.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن عن عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، قبل أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عودة منافسات الدوري بصورة رسمية يوم 7 أغسطس المقبل.

ويعود النادي الأهلي، لخوض التدريب الجماعية بداية من غدٍ السبت بعد الحصول على راحة سلبية لمدة يومين، استعدادًا للمنافسات المحلية والإفريقية.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، خلال شهر سبتمبر المقبل ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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