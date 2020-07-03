أنابيلا هلال تشعل السوشيال ميديا بفستان مثير





شاركت الإعلامية أنابيلا هلال، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت إنابيلا، خلال الصورة مرتدية "فساتنًا طويلًا مفتوح الساق مكشوف الصدر باللون الأحمر وكان شعرها طويل منسدل".وعلقت هلال، على الصورة قائله: "أرح عقلك قليلًا وأتركها تأتي كما كُتبت لك".ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الإعلامية اللبنانية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"فاتنه انابيلا احبك" وأضاف آخر"جمالك جمال يا جميلة العرب"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"اجمل وارقى اعلاميه بالوطن العربي".