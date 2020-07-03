ترتيب "الليجا" عقب فوز ريال مدريد على خيتافي بهدف راموس

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:35 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريال مدريد ، حافظ المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان على فرصه كاملة في الفوز ببطولة الدوري الإسباني حتى الآن، قابلًا الهدية الغالية التي أهداها له فريق برشلونة الذي تعادل في آخر مواجهتين، ليتسع الفارق إلى 4 نقاط كاملة مع تبقي عدد جولات قليل على انتهاء المسابقة.

فوز ريال مدريد

وفاز فريق ريال مدريد على نظيره خيتافي في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الخميس ضمن مبارايات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني، بهدف نظيف أحرزه لاعبه راموس من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بهدف وحيد دون رد.

ريال مدريد يتصدر

وترقب جمهور برشلونة تعثر ريال مدريد على أمل تقليص الفارق والحفاظ على حظوظ المنافسة على اللقب وكانت الأمور تسير على ما يرام حتى قام كارفخال الجنا الأيمن الطائر بصفوف الملكي بتغير اتجاهه بشكل مفاجئ ليعرقله لاعب خيتافي ويحتسب كم اللقاء ركلة جزاء سددها راموس ببراعة معلنًا عن الهدف الاول لفريقه والوحيد باللقاء.

هدف ريال مدريد

وشهدت المباراة قوة كبيرة من قبل لاعبي خيتافي الذين أحبطوا كل محاولات ريال مدريد قبل أن يعركل كارفخال في الدقيقة الـ79 ويسجل راموس هدف الـ3 نقاط، والذي يعد من الأهداف الفارقة في تاريخ الليجا هذا الموسم.

رصيد ريال مدريد

ورفع ريال مدريد غلته من النقاط إلى 74 نقطة ضمن له الصدارة بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي البرشا الذي تعادل في آخر مواجهتين ليقف عند النقطة 70 ويأمل في تعثر الملكي في المبارايات القادمة وهو أمل صعب للغاية حيث لم يتبق سوى مبارايات قليلة والفرصة كبير لزين الدين زيدان لتحقيق اللقب.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد

1- ريال مدريد 74 نقطة 

2- برشلونة 70 نقطة 

3- أتلتيكو مدريد 59 نقطة 

4- أشبيلية 57 نقطة 

5- فياريال 54 نقطة 

6- خيتافي 52 نقطة 

7- ريال سوسيداد 50 نقطة 

8- أتلتيك بلباو 48 نقطة 

9- غرناطة 46 نقطة 

10- فالنسيا 46 نقطة 

11- أوساسونا 44 نقطة 

12- ليفانتي 42 نقطة 

13- ريال بيتيس 37 نقطة 

14- بلد الوليد 36 نقطة

15- ألافيس 35 نقطة 

16- إيبار 35 نقطة 

17- سيلتا فيجو 34 نقطة

18- ريال مايوركا 29 نقطة 

19- ليجانيس 25 نقطة 

20- إسبانيول 24 نقطة

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