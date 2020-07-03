عقب تطبيق الزيادة.. خطوات بسيطة وسهلة لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ أول يوليو الجاري، في تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي تم الإعلان عنها على المستهلكين، ونرصد لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية الكرام في ثاني أيام تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء، بعض الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها خفض قيمة فاتورة شهر يوليو والتى تعتبر أول فاتورة بالأسعار الجديدة، وفيما يلي بعض الخطوات لترشيد الاستهلاك:





1- الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا.





2-احرص على إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية.





3- استبدال اللمبات العادية بلمبات اللمبات الموفرة للطاقة.





4- استبدال الكابـح المغناطيسى (الترانس المغناطيسي) للمبات الفلـورسنت بكابـح إلكترونى لتوفـير من 20 لـ30% من استهلاك الكهرباء بالمقارنة بالكابح المغناطيسي.





5-عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها ؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.





6- استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط ويفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف.افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.





7- لا تضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة؛ لأن ذلك يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى، ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء ،اضبط الثرموستات الموجود أسفل السخان عند درجة الحرارة المناسبة من 50 لـ 60 درجة مئوية.





8- لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.





9- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.





10- تأكد من غلق باب الثلاجة، ولا تحاول فتحه دون داع وعند فتحه اغلقه سريعًا؛ لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.





11- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج و يجب ترتيب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة؛ للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.





12- اغلق التليفزيون عند الانتهاء من الاستخدام و افصل التغذية الكهربائية من الفيشة وليس باستخدام الريموت.





13- افصل التغذية الكهربائية عن الريسيفر.افصل الكمبيوتر والشاشة والراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام.





14- لا تترك شاحن المحمول في الفيشة عند الانتهاء من الاستخدام.