ديانا كرزون تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
رشا عادل
أحتفلت الفنانة الإردنية ديانا كرزون، بعيد ميلاد خطيبها من خلال نشر صورة جديدة لها برفقته، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ديانا، خلال الصورة وخطيبها "يقبلها".


وعلقت كرزون، على الصورة قائله: "لن يُفرِّق الله بين اثنين لهما نفس النية، إن القلوب على نواياها تلتقي يا جعل عُمرك بجنبي كُل الأعوام وياجعل عيّد ميلادك يمر ألف عام كُل عام وانت معي حبيبي".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور المطربة الإردنية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله يسعدكم ديانا الطيوبة" وأضاف آخر"دندون اتأكدي إنك كل اعياده العمر كله مع بعض يارب".

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