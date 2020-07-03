روسيا: إعلان القاهرة بشأن ليبيا يشكل منطلقًا للحوار السياسي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أوضح سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، أن إعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأزمة الليبية، يمكن أن تشكل منطلقًا للحوار السياسي في ليبيا.

وقال لافروف، خلال لقائه مع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا، وعلى الأطراف تسوية المشاكل خلال المحادثات.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "انطلاقًا من هذا لطالما اعتبرت روسيا خلال كل تلك السنوات أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي، وأن كل الصدامات يمكن أن يتم تسويتها بالحلول السياسية على طاولة المفاوضات من قبل الليبيين أنفسهم".

هذا ولاقت مبادرة إعلان القاهرة التي أعلن عنها الرئيس السيسي مؤخرًا بحضور عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ترحيبًا دوليًا وعربيًا واسعًا فيما رفضت المبادرة كل من تركيا، وحكومة الوفاق التي تقع تحت رحمة المرتزقة والمسلحين الذين جلبتهم تركيا من سوريا للقتال ضد الجيش الليبي.

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