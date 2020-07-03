صدمة كبرى للزمالك.. 50 مليون جنيه سعر صفقة القناص

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
علي خلاف


كشف مسئولو النادي المصري البورسعيدي قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الفلسطيني محمود وادي مهاجم النسور، لاسيما بعدما ارتبط اسم الاعب بالانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.


المصري يحدد قيمة الشرط الجزائي لمحمود وادي

تحدث محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري عن عقد المهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي مع الفريق البورسعيدي به شرط جزائي بالفعل.


وأكد الخولي في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس: "الشرط الجزائي في عقد وادي يبلغ 50 مليون جنيه، حال بيعه داخل مصر و2.5 مليون دولار حال بيعه خارجيا".


وأضاف عضو المصري: "إدارة النادي متمسكه بجميع اللاعبين خاصة في ظل أزمة إيقاف القيد التي نسعى جاهدين لحلها في أقرب وقت".


الجدير بالذكر أن مصادر صحفية أكدت أن محمود وادي يمتلك شرط جزائي في عقده يمكنه تفعيله للرحيل دون الرجوع للنادي المصري، وذلك وفقا للوائح الفيفا وتعديلاته الجديدة.

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