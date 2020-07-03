"مستقبل وطن ": استمرار فعاليات المرحلة الرابعة لتوزيع المواد الغذائية ببورسعيد

يواصل حزب مستقبل وطن – أمانة بورسعيد، برئاسة عادل اللمعي، فعاليات المرحلة الرابعة لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، حيث شملت عمال مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية الخاصة بها، وذلك في إطار الخطة العامة الذي وضعها الحزب لمساعدة الأهالي خلال تحديات فيروس كورونا المستجد.





وقامت كافة الأقسام ووحداتها الحزبية، بتوزيع شنط المواد الغذائية علي عدد من العمال بالديوان العام لمديرية التربيه والتعليم، ومختلف إداراتها التعليمية " شمال، جنوب، بحرالبقر، بورفؤاد"، كما تم التوزيع على عدد آخر بالمخازن والمركبات.





ومن جانبه أكد عادل اللمعي – أمين حزب مستقبل وطن ببورسعيد، أن فعاليات توزيع المواد الغذائية علي المناطق الأكثر احتياجًا، مستمرة لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من مواجهة هذا الفيروس.





وأضاف "اللمعي"، أنه قد بدأت عمليات التوزيع منذ حوالي 5 أشهر، حيث تم توزيع كراتين وشنط المواد الغذائية إلي مستحقيها ببورسعيد، هذا بالإضافة إلى فعاليات توزيع الملابس للأسر الفقيرة قبيل عيد الفطر بشتى الأحياء ومدينة بورفؤاد.





ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب بشتى أرجاء المحافظة ودعمًا للأسر الأكثر احتياجًا، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، وتنفيذًا لتعليمات النائب أشرف رشاد – الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب.





يذكر أن حزب مستقبل وطن - أمانة بورسعيد، قد حرص على الإحتفال بالذكرى ال 7 لثورة 30 يونيو، من خلال استمرار قوافل المواد الغذائية وتوزيعها علي الأُسر الأكثر احتياجًا، هذا بالإضافة إلى حملات التعقيم والتطهير بدور العباده والمنشآت التعليمية من لجان الثانوية العامة وغيرها، لحماية الأهالى والطلبة والطالبات ومواجهة فيروس كورونا المستجد.





وانطلقت الموجه الرابعة لتوزيع المواد الغذائية علي الأسر المحتاجه لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد من مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث قامت الأمانات الفرعية، بتوزيع شنط المواد الغذائية على الآلاف من الأسر بالمناطق الأكثر احتياجًا.





كما قامت فرق التعقيم والتطهير من شباب الحزب بكافة الأقسام، بعمليات نظافة وتطهير وتعقيم دور العباده التي بدأت إقامة الصلوات بها، وذلك على مدار أسبوع كامل ومنذ صدور قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالفتح الجزئي للمساجد والكنائس مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.





وتواصلت عمليات التطهير والتعقيم، بمدارس العرب والمناخ والتي تحوى 7 لجان عامة، ثم تبعها 10 لجان أخرى بباقي الأحياء ومدينة بورفؤاد، وحرص فريق التطهير والتعقيم لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، علي مسح كافة اللجان ومحيطها بمواد معتمدة من وزارة الصحة وتحت إشراف متخصصين في عمليات التطهير والتعقيم ضد فيروس كورنا المستجد كوفيد 19، حرصًا علي الطلبة والطالبات خلال أدائهم العملية الإمتحانية.





ومن جانبه قال عادل اللمعي - أمين محافظة بورسعيد بحزب مستقبل وطن، إن هذه الفعاليات أتت في إطار الإحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو؛ ثورة البناء والتنمية والحضارة، والتي ستظل ملحمة شعبية وطنية، أعادت هوية الشعب المصري وقيمته.



