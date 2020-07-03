مصرع شخص إثر حريق شب بمخزن أخشاب بحي مكة في المنيا

أنقذت العناية الإلهية حي مكة بمنطقة أبو هلال من حريق نشب بمخزن أخشاب، وزاد من خطورة الحريق وجود ذلك المغلق بعقار مكون من 5 طوابق ومنازل ملاصقة لتلك المغلق، وأدى الحريق إلى مصرع مواطن وإصابة سيدة بإسفكسيا الخنق، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وانتقلت 5 سيارات إطفاء فور تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا أخطارا من العقيد وفيق فوزي وكيل إدارة الحماية المدنية بالمنيا بورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد بحدوث حريق هائل داخل مغلق خشب بحي مكة بمنطقة أبو هلال.

وعقب انتقال قوات الأمن برئاسه العقيد وفيق فوزي وكيل إدارة الحماية والمقدم مصطفي دعبس رئيس قسم الإطفاء والمقدم خالد عبد الحليم والرائد محمود الحسيني والنقيب محمود فتحي والنقيب رامي سامح ضباط بالحماية المدنية تبين نشوب حريق في مغلق خشب ملك المواطن " م. س" بعقار مكون من 5 طوابق.

وتم السيطرة على الحريق وإخماده بعدد 5 سيارات إطفاء، ويرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي، نتج عن الحريق مصرع شخص وإصابة سيدة بسبب إصابتهم بإسفكسيا الخنق قبل وصول الحماية المدنية.

بينما انتدبت النيابة معمل الأدلة الجنائية الي مكان الحريق لبيان ملابسات الواقعة.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.









وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020؛ فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.



