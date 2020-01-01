ريال مدريد وخيتافي 0/1 | شاهد ملخص واهداف مباراة Real Madrid VS Getafe في الدوري الاسباني (ديربي مدريد المصغر)

تغلب فريق ريال مدريد الإسباني على مضيفه فريق خيتافى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، في إطار ختام منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" لموسم 2019/2020.

اهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري:-

سيطر التعادل السلبي، على أحداث الشوط الأول، حيث فشل نجوم ريال مدريد، في هز شباك خيتافي خلال أحداث الشوط الأول، الذى جاء متوسط المستوى من جانب الفريقين، حيث كانت أخطر الفرص للبرازيلى فينيسيوس جونيور، في الدقيقة 23، بعد متابعته لعرضية الفرنسي فيرلاند ميندى، ولكن تصدى لها حارس خيتافي ببراعة.





وأجرى الفريق الملكى، تبديل اضطرارى فى الدقيقة 32، من خلال خروج الفرنسي رافائيل فاران، المصاب ودخل بدلا منه البرازيلى إيدير ميليتاو.





وفى الشوط الثاني، نجح القائد سيرجيو راموس، في تسجيل هدف المباراة الوحيد والفوز للفريق الملكى، في الدقيقة 79 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها الظهير الأيمن داني كارفخال، وسددها راموس بنجاح على يسار حارس خيتافي، لتنتهي مباراة ريال مدريد ضد خيتافي بنتيجة 0/1 للمرينجي.



