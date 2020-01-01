عاجل.. انفجار ضخم يهز تركيا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:13 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
وكالات

أعلن والي محافظة صقاريا التركية، اليوم الجمعة، عن وقوع انفجارا ضخما بمصنع للألعاب النارية في المحافظة، بينما كان ما يتراوح بين 150 و200 شخص داخل المجمع.

وأضاف الوالي، أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص، حسب الحصيلة الأولية، مضيفا أن فرق الإطفاء عاجزة عن التدخل لاستمرار الانفجارات.

وبثت محطة "سي.إن.إن ترك" لقطات لعمود ضخم من الدخان يتصاعد من موقع الانفجار، مشيرة إلى أن دوي انفجارات متتالية سمع عن بعد 50 كم من المصنع، مما تسبب في حالة من الذعر بين السكان المحليين، الذين نزل كثيرون منهم إلى الشوارع، ظنا منهما أن ما يحدث هو زلزال.

وحسب تقارير محلية، فإن وزير الداخلية التركي توجه برفقة وزير الصحة ووزيرة العائلة والخدمات الاجتماعية إلى موقع الانفجار في صقاريا بناء على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

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