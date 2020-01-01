بعد الفوز الكبير على ليفربول.. موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

تلقى نادي ليفربول هزيمة قاسية أمام غريمة التقليدي مانشستر سيتي، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





أحرز أهداف المباراة كل من كيفين دي بروين ورحيم ستيرلينج (هدفين)، وفيليب فودين، على الترتيب.





هذه الهزيمة لم تؤثر على ليفربول، حيث تمكن الريدز من حصد لقب للدوري الإنجليزي والغائب عن الفريق منذ أكثر من 30 عامًا.





موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي





ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً والربع بتوقيت الإمارات.