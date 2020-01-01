ضبط شخصين لتنقيبهما عن الآثار بالأقصر

ضبط رجال شرطة السياحة والآثار، شخصين بالأقصر قاما بالحفر والتنقيب عن الآثار يقود إلى كشف أثرى "إمتداد لمعبد إسنا.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام شخصان (طالب- عاطل مُقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر) بالحفر خلسة بمسكن أحدهما بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المسكن المُشار إليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، وضبط المذكورين وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى الحفر، وتبين وجود حفرة دائرية الشكل (بقطر 1،5م وعمق 5 م) يوجد فى نهايتها عدد (2) حفرة:





الأولى: جانبية بإتجاه الشمال الشرقى بطول (3م) يوجد به جدار من الحجر الرملى عليه رسومات ونقوش ملونة وكتابات باللغة الهيروغليفية بالنقش الغائر.





الثانية: بالإتجاه الغربى بطول (2م) تنتهى بسرداب فى الإتجاه الشمالى يقع بين جدارين من الحجر الرملى أحدهما عليه رسومات ونقوش ملونة وكتابات باللغة الهيروغليفية بالنقش البارز عليه خرطوشة تحمل إسم "الملك بطليموس" ونقش ملون للمعبودة "نيت" (من المعبودات الرئيسية لمعبد إسنا) والجدار الثانى خالى من النقوش أو الكتابات.





وبإجراء المعاينة بمعرفة مفتشى آثار الأقصر، أفادوا بأن الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار وأن الجدار يعد مُكتشفًا أثريًا والرسومات والكتابات والنقوش ترجع للعصر البطلمى وإمتداد لمعبد إسنا الذى يقع على بُعد حوالى 200 متر من الحفر المضبوط.





وبمواجهة المذكورين اعترفا بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وفي سياق آخر، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة أسيوط، وبحوزته (عدد 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4.800 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).





فيما تمكنت من ضبط (ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات مسجلة") حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزتهم (عدد 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).





وأسفرت الحملات، في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") بدائرة قسم الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزته (عدد 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3،750 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).





ونجحت الحملات، في ضبط (4 أشخاص) حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، وبحوزتهم (عدد 1174 قرص مخدر لعقارى "تامول – ترامادول" – سيارة – توك توك "بدون لوحات" - مبلغ مالى – 4 هاتف محمول).





وتمكنت في ضبط (6 أشخاص "لأربعة منهم معلومات مسجلة") حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة مركز شرطة المنيا، بحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 450 جرام – 2 دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى – 4 هاتف محمول – سلاح أبيض - ميزان).





وتم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال إستقلاله دراجة نارية بالقرب من مسكنه بدائرة مركز الفتح بأسيوط.. وبحوزته (كمية لمخدر الباودر "المادة الفعالة لمخدرى الفودو والإستروكس" وزنت 100 جرام – كمية لمخدر البانجو "فولة" وزنت 10 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).





وتمكنت الأجهزة، من ضبط (أحد الأشخاص) بأحد الأكمنة المعدة لضبطه بدائرة قسم الصالحية الجديدة بالشرقية.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1،500 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).





ونجحت الأجهزة، في ضبط (أحد الأشخاص) بأحد الأكمنة المعدة لضبطه بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.. وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدر الباودر "المادة الفعالة لمخدرى الفودو والإستروكس" وزنت 1،250 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان ).





فيما تم ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بزراعة مخدر البانجو بقطعة أرض بنطاق دائرة مركز شربين بالدقهلية، وأمكن ضبط (عدد 25 شجيرة لنبات القنب "البانجو" - مبلغ مالى – هاتف محمول).



