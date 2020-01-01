روسيا تبدأ تصدير عقار لعلاج مصابى فيروس كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:57 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلن الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة ومجموعة شركات "خيم رار"، اليوم الجمعة، عن بدء تصدير دواء "أفيفافير" المخصص لعلاج مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حسبما أكدت وسائل إعلام روسية.

وأصدرت روسيا هذا الدواء إلى بيلاروسيا فى يونيو الماضى، كما أنه من المتوقع توريده إلى كازاخستان فى القريب العاجل، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية. 

وقال الصندوق الروسى: "أعلن صندوقنا ومجموعة خيم رار، عن إنتاج أول 100 ألف دورة دوائية روسية من نوع أفيفافير فى يونيو، وهو ما يتجاوز بشكل كبير خطة الإنتاج الأولية عند مستوى 60 ألف دورة".

وأضاف البيان أنه "فى يونيو، تم تسليم الدواء إلى 35 منطقة فى جميع أنحاء روسيا، وكذلك إلى جمهورية بيلاروس".

وكانت وزارة الصحة الروسية قد أقرت عقار "أفيفافير" كأول دواء محلى لعلاج فيروس كورونا المستجد، استنادًا إلى بند جديد فى سجل الدواء الوطنى، حيث أصدرت الوزارة تصريحًا رسميًا يسمح باستخدام عقار "أفيفافير" لعلاج المصابين بالفيروس التاجى.

وبحسب "سبوتنيك"، ينتج عقار "أفيفافير" فى إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسى ومجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية، بناء على أساس "فافيبيرافير"، الذى بدأ استخدامه فى اليابان عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا، إذ أظهرت اختبارات "أفيفافير" السريرية أمان استخدامه لعلاج فيروس كورونا دون رصد أية آثار جانبية.

كما سمحت القوانين الروسية للأطباء بإجراء الاختبارات السريرية السريعة كى يباع العقار فى صيدليات روسيا بعد تسجيله فى قائمة الأدوية المسموح بتعاطيها رسميًا.

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