"المصل واللقاح": قد لا تأتي موجة ثانية لكورونا.. وإذا حدث ستكون أشد عنفا

شدد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية، منوها بأنه ليس شرطا أن كل الفيروسات يكون لها موجة ثانية، ولكن من طبيعة الفيروسات أنها تعود مرة أخرى بتحور جيني مختلف، وتكون الموجة الثانية أشد عنفا، وحتى الآن لا يمكن معرفة هل سيكون لفيروس كورونا موجة أخرى.





وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه رغم احتمالية أن نتعرض لموجة ثانية من فيروس كورونا، ولكن لا داعي للقلق، أو التشاؤم، حيث أن هناك تسابق بين عدة أطراف ودول لإنتاج لقاح لفيروس كورونا.





وأضاف أن جامعة اكسفورد أعلنت اقتراب انتهائها من إنتاج لقاح ضد الكورونا، فضلا على أنها أعلنت أن اللقاح المزمع إنتاجه يعطي مناعة شبه دائمة لفترة كبيرة جدا، مؤكدا أنه فور التطعيم فأن الخوف من موجة ثانية سينتهي.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

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