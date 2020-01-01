اللجنة الخماسية تجتمع بمظاليم الصعيد الاثنين المقبل

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني

تجتمع اللجنة الخماسية لإدارة شئون الكرة، يوم الاثنين المقبل، بمدينة الاقصر، بمندوبي أندية دوري القسم الثالث بمحافظات قنا، والاقصر، وأسوان، لمناقشة بعد الاقتراحات والقرارات الخاصة باستئناف الدوري، وشكل الصعود والهبوط، فضلا عن التعرف على وجهة نظر الاندية المنافسة.

وقال أسامة عبد الراضي، عضو مجلس إدارة نادي الاقصر والمشرف على الكرة، في تصريح خاص لـ "الفجر الرياضى" إن قرار اللجنة الخماسية بالاجتماع مع أندية القسم الثالث، لمناقشة كيفية استكمال الدوري، جاء متأخر لاسيما وان اللجنة اجتمعت على مدار الثلاث اشهر الماضية وناقشت اقتراحات وقرارات دون الرجوع للاندية، واخر هذه الاجتماعات كانت بالامس، بشأن بعد القرارات والتي أهمها صعود اوائل القسم الثالث.

وأوضح عبد الراضي انه لابد من اللجنة الخماسية الاجتماع بالاندية في البداية للتعرف على متطلباتهم، ثم تقوم بعد ذلك بمناقشة الاقتراحات واتخاذ القرارات.

يذكر أن المجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، ومقرها اسوان تشهد منافسة شرسة بين كيما اسوان المتصدر، والنصر اَللتعدين الوصيف والتي تفصل بينهما نقطة وحيدة، ويتبقي لهما جولتان، مما يصعب على اللجنة الخماسية اتخاذ قرار بصعود الاول وعدم استكمال البطولة.

فيما حسم فريق نادي قنا تصدره للبطولة منفردا بفارق النقاط عن المركز الثاني، الذي يحتله فريق نادي قفط، قبل انتهاء المسابقة بجولتين.

يذكر أن دوري القسم الثالث عن المجموعتين الأولى والثانية يشارك بها فرق محافظات أسوان، الأقصر وقنا، تضم المجموعة الأولى فرق أسوان والأقصر، أما فرق محافظة قنا فتشارك بالمجموعة الثانية وتشرف عليها منطقة سوهاج لكرة القدم.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أعلن يونيو الماضي عزم الدولة على عودة الأنشطة الرياضية، وتفويض جميع الاتحادات التنسيق مع الأندية كيفية عودة المنافسات.

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