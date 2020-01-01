"المصل واللقاح": مؤشر الإصابات بـ"كورونا" في مصر ليس دقيقا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في مصر ليس دقيقا، لوجود جزء كبير من المصابين لا يجرون مسحات، خاصة وأن الحالات التي تظهر حاليا أغلبها بسيطة لا تستدعي المسحة.





وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه من الملاحظ رغم ارتفاع نسب الإصابة إلا أنها إصابات بسيطة، ومتوسطة، حيث أن حدة الحالات قلت بنسبة كبيرة جدا عن السابق، فمعظم المصابين يعانون من الكورونا من الدرجة المتوسطة.





وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن ارتداء الكمامة ليس بالضرورة أن يمنع العدوى ولكنه يقلل من حدة الإصابة جرعة قليلة من لفيروس تسبب إصابة بسيطة، وليست حادة، منوها بأن الفيروسات عامة تضعف بالتدريج، وتفقد جزء من قوتها عند الانتقال من شخص لأخر.





,أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.



