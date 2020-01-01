المترو: لدينا منفذ لبيع الكمامات في كل محطة بـ3 جنيه

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إنه تم تشكيل لجان لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في محطات المترو منذ بداية جائحة كورونا، مؤكدا أنه يتم تعقيم وتطهير كافة المناطق التلامسية مع الركاب كشباك التذاكر.





وأشار "عبدالهادي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه بعد انتهاء اليوم يتم سحب قطارات الخطوط الثلاث لتعقيمها من الداخل، وغسلها من الخارج، لافتا إلى أن الإذاعة الداخلية بمترو الأنفاق توجه نصائح للركاب بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كوفيد 19" على مدار اليوم.





ونوه بأنه ممنوع أن يدخل أي راكب إلى محطات مترو الأنفاق دون أن يكون مرتديا كمامة، لافتا إلى أن كل محطة بها منفذ لبيع الكمامات، وسعر الواحدة 3 جنيهات.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

https:apple.co3gURgYJ