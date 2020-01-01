رابط وطريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر البوابة الإلكترونية للوزارة

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حملة تستهدف مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي ليسارعوا إلى تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، دون الحاجة لزيارة الفروع.





تحديث بيانات مستفيدي الضمان االجتماعي

تأتي هذه الحملة في سياق سعي الوزارة الدائم لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعمها للمستفيدين، وضمان وصول ذلك الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة وتقنيات تيسر من تدفق المخصصات المالية الموجهة لهم.





جدير بالذكر أن الحملة ستساهم بشكل مباشر في نجاح عدد من برامجها ومبادرتها التي تهدف إلى التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على المستفيدين من خدماتها، وتدعو الوزارة كافة مستفيديها إلى سرعة تحديث بياناتهم عبر بوابتها الإلكترونية، لضمان استفادتهم من خدماتها بحسب الاحتياج الفعلي ومدى انطباق الشروط عليهم.





طريقة ؤؤؤ

هنا ). - الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الرابط التالي ( اضغط





- اختر الملف الشخصي.





- اختر تحديث البيانات.





- راجع البيانات وفق المستجدات ثم اضغط إرسال الطلب.



