ميرفت التلاوي: السيسي بيشتغل لوحده كتير.. والوزراء اللي معاه محظوظين

اعتبرت السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، أن وضع الوزراء الحاليين أفضل بكثير من السابق، معقبة: "بقارن بين الوزراء حاليا، ووقتي.. حظهم أحسن كتير".





وأشارت "التلاوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه كان هناك وزراء وقت تواجدها بالحكومة يفكرون بشكل تنموي، ولكن لم يكن هناك مساندة من الطبقات الأعلى، مضيفة: "لما يكون في رئيس بخصص أموال وبيساعدك في إيه أحسن من كده، ممكن تشتغل 18 ساعة، والنتيجة تفرح".





وأشادت الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، بقدرات المرأة المصرية، مشيرة إلى أنها عظيمة جدا، ولابد من استغلالها في مساندة الدولة، والرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبة: "الريس بيشتغل لوحده كتير".





وفي سياق متصل، تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني التقدير والاحترام للسيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، مضيفًا: "هي مثال المرأة المصرية العظيمة الأصيلة التي كانت نعم العون والسند لزوجها البطل القائد في العديد من اللحظات التي كان من الممكن أن تكون الحياة هي الثمن".



