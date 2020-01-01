مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
علي خلاف

اقترب الاتحاد المصري لكرة القدم من الإعلان عن جدول مواعيد المباريات المتبقية في الدوري المصري الممتاز بعد إعلان استئناف المسابقة هذا الموسم.

 

واستقر مسئولو الاتحاد المصري على أن يخوض النادي الأهلي مواجهته ضد نادي إنبي ويخوض نادي الزمالك مواجهته ضد نادي المصري البورسعيدي المؤجلتين يوم 7 أغسطس القادم.

 

كما ينوي الاتحاد المصري لكرة القدم ضغط جدول مباريات الدوري المصري الممتاز لتلعب المباريات كل ثلاثة أيام حتى يتم الانتهاء من البطولة في شهر أكتوبر القادم.

 

وطلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي من الاتحاد المصري أن يتم توسيع الفارق بين المباريات في الدوري تخوفا من تعرض اللاعبين للإصابة في حالة ضغط المباريات مما يؤثر بشكل سلبي على المنتخب.

 

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته كالآتي:

 

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

 

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

 

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

 

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

 

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

 

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

 

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

 

8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

 

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

 

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

 

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

 

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

 

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

 

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

 

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

 

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

 

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.

 

18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

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