بيتزا هت تعلن إفلاسها في الولايات المتحدة.. اعرف السبب!

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:13 ص
بيتزا هت
بيتزا هت
قدمت شركة "NBC International"، أكبر مالك لحقوق امتياز مطاعم "بيتزا هت" في الولايات المتحدة الأمريكية، دعوى إفلاس بسبب تداعيات فيروس كورونا وما تعرضت له من ضغوطات جراء التزامها بقيود الإغلاق والإجراءات الوقائية.

وسعت الشركة للاستفادة من حماية الفصل 11 من قانون الإفلاس، عندما تقدمت بدعواها، إلى محكمة مقاطعة تكساس الجنوبية.

جدير بالذكر أن "NBC" افتتحت أول مطعم لـ"بيتزا هت" في عام 1962، وتدير أكثر من 1225 مطعمًا تحت هذه العلامة التجارية، وأكثر من 385 متجرًا تحت علامة "ويندي" في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وعانت الشركة من ارتفاع تكاليف العمالة والطعام، في أثناء محاولتها توسيع نطاق الخدمة والابتعاد عن المطاعم التقليدية، كما تواجه منافسة شديدة من منافسين مثل "دومينوز بيتزا" و"بابا جونز"، مما جعل مديونياتها تبلغ 903 ملايين دولار.

وتهدف خطتها إلى تقليل الديون، عن طريق حصول المقرضين الأولين على حقوق الملكية، وبيع جزء من مطاعم الشركة.

الفصل 11 لا يعني أن "بيتزا هت" و"ويندي" ستتوقفان عن العمل. إذ يمكن للشركة استئناف عملها بالتزامن مع وضع خطة لسداد الالتزامات وإعادة هيكلة النشاط.

وبحسب "سبوتنيك" فإن الإفلاس لن يؤثر على الآلاف من مطاعم العلامتين التي تمتلك شركات أخرى حق الامتياز الخاص بها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيتزا هت تعلن افلاسها بيتزا هت امريكا الولايات المتحدة إفلاس بيتزا هت Pizza Hut

أخبار تهمك

ميسي يستعد للرحيل عن برشلونة ويوقف مفاوضات التجديد

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف علي مبارايات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

منذ ساعتين

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

مدرب المقاولون يفجر مفاجأة عن إنتماء محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 22 ساعة

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ حوالي 13 ساعة

جوارديولا يدافع عن كلوب بعد الهزيمة برباعية

منذ ثلث ساعة

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ يوم

أول صدمة لـ آرثر في يوفنتوس

منذ حوالي 7 ساعات

"التموين" تزف بشرى سارة بشأن احتياطي السلع

منذ أقل من ساعة

عملاق الكالتشيو يحدد سعر انتقال نجمه إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

رونالدو يوجه رسالة إلى نجم برشلونة الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يحقق رقمأ مميزاً مع ريال مدريد بالليجا

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

شركة توزيع أمريكية تعلن إفلاسها بعد 132 عاماً من تأسيسها

حرائق كاليفورنيا تدفع أكبر شركة كهرباء لإعلان إفلاسها بالولاية

"إفلاس مفاجئ".. كيف سقطت شركة السياحة العالمية "توماس كوك"؟

بسبب "التسوق الإلكتروني".. 3 علامات تجارية شهيرة تعلن إفلاسها

شركة طيران مدعومة من قطر تعلن إفلاسها بسبب كورونا

أشهرها الخطوط الجوية القطرية.. شركات عالمية تواجه أزمات بسبب كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

ميسي يستعد للرحيل عن برشلونة ويوقف مفاوضات التجديد

09:09 ص

"التموين" تزف بشرى سارة بشأن احتياطي السلع

08:45 ص

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

زيدان يحقق رقمأ مميزاً مع ريال مدريد بالليجا

08:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن