بيتزا هت تعلن إفلاسها في الولايات المتحدة.. اعرف السبب!

قدمت شركة "NBC International"، أكبر مالك لحقوق امتياز مطاعم "بيتزا هت" في الولايات المتحدة الأمريكية، دعوى إفلاس بسبب تداعيات فيروس كورونا وما تعرضت له من ضغوطات جراء التزامها بقيود الإغلاق والإجراءات الوقائية.





وسعت الشركة للاستفادة من حماية الفصل 11 من قانون الإفلاس، عندما تقدمت بدعواها، إلى محكمة مقاطعة تكساس الجنوبية.





جدير بالذكر أن " NBC " افتتحت أول مطعم لـ"بيتزا هت" في عام 1962، وتدير أكثر من 1225 مطعمًا تحت هذه العلامة التجارية، وأكثر من 385 متجرًا تحت علامة "ويندي" في جميع أنحاء الولايات المتحدة.





وعانت الشركة من ارتفاع تكاليف العمالة والطعام، في أثناء محاولتها توسيع نطاق الخدمة والابتعاد عن المطاعم التقليدية، كما تواجه منافسة شديدة من منافسين مثل "دومينوز بيتزا" و"بابا جونز"، مما جعل مديونياتها تبلغ 903 ملايين دولار.





وتهدف خطتها إلى تقليل الديون، عن طريق حصول المقرضين الأولين على حقوق الملكية، وبيع جزء من مطاعم الشركة.





الفصل 11 لا يعني أن "بيتزا هت" و"ويندي" ستتوقفان عن العمل. إذ يمكن للشركة استئناف عملها بالتزامن مع وضع خطة لسداد الالتزامات وإعادة هيكلة النشاط.





وبحسب "سبوتنيك" فإن الإفلاس لن يؤثر على الآلاف من مطاعم العلامتين التي تمتلك شركات أخرى حق الامتياز الخاص بها.