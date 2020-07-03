عملاق الكالتشيو يحدد سعر انتقال نجمه إلى ريال مدريد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:40 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

 

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد بات قريبًا من التعاقد مع الإيطالي نيكولو زانيولو نجم خط وسط روما الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأشارت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية إلى أن زانيولو البالغ من العمر 21 عامًا قدم مستويات رائعة مع روما مما جعله هدفًا للعديد من الأندية الكبرى على رأسها يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني.


وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن الوضع الاقتصادي في روما قد يجبرهم على التخلي عن زانيولو وبيعه وأنهم قد حددوا بالفعل 60 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدماته.


وأكدت الصحيفة الإيطالية أن تلك الفرصة لن يفوتها ريال مدريد خصوصًا أنه يعتبر زانيولو من الجواهر الشابة التي سيكون لها مستقبل كبير في عالم كرة القدم.


وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد يسعى لبدء تكوين جيل جديد من النجوم الشباب وبناء عليه هناك أكثر من اسم مقترح للانضمام إلى قلعة السانتياجو برنابيو في الموسم المقبل على رأسهم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وإيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني وكاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن الألماني.

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