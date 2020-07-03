مدرب المقاولون يفجر مفاجأة عن إنتماء محمد صلاح

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:53 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد محمد عودة المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، بأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أن نجم ليفربول الإنجليزي الحالي فضل الانتقال للنادي الأهلي وليس الزمالك  قبل احترافه في بازل السويسري.

وقال عودة  في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :  وصل لصلاح عدد من العروض، وكان يفضل عرض الأهلي أكثر من الزمالك، ولكن تفكيره الأول كان الاحتراف في أوروبا، صلاح تطور ومجتهد في التدريبات وكان يسعى  لتقديم أفضل ما لديه مع المقاولون.

وأضاف :انتماء صلاح هو يقول أنه يشجع الإسماعيلي، لكن ما لاحظته عليه أثناء تواجده معنا أنه كان يميل للأهلي، عكس ما قاله محمد العقباوي أنه كان يشجع الزمالك.

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