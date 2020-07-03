مدرب المقاولون يفجر مفاجأة عن إنتماء محمد صلاح

أكد محمد عودة المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، بأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أن نجم ليفربول الإنجليزي الحالي فضل الانتقال للنادي الأهلي وليس الزمالك قبل احترافه في بازل السويسري.





وقال عودة في تصريحات لقناة أون تايم سبورت : وصل لصلاح عدد من العروض، وكان يفضل عرض الأهلي أكثر من الزمالك، ولكن تفكيره الأول كان الاحتراف في أوروبا، صلاح تطور ومجتهد في التدريبات وكان يسعى لتقديم أفضل ما لديه مع المقاولون.



