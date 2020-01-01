بيراميدز يُحدد شروطه للإستغناء عن بكار ودونجا وبكري للزمالك

حدد نادي بيراميدز شروطه لنادي الزمالك، للإستغناء عن خدمات نجومه، عبد الله بكري ورجب بكار ونبيل عماد دونجا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.









وبحسب مصادر صحفية مقربة من نادي الزمالك، فإن إدارة بيراميدز حددت اسم مهاجم الزمالك مصطفى محمد، بالإضافة لمبلغ مليون دولار، مقابل الاستغناء عن الثلاثي.





وأوضحت المصادر، أن بيراميدز طلب من قبل انتقال الثنائي عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني بالإضافة لمقابل مادي، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.





وعرض مجلس إدارة الزمالك في البداية، انتقال الثلاثي أحمد رفعت ومحمد عنتر وإمام عاشور لنادي بيراميدز، بالإضافة لمقابل مادي، إلا أن بيراميدز رفض العرض.



