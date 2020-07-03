ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الـ29

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:19 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
أختتمت منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، اليوم الخميس الموافق 2 يوليو الجاري، بمبارتين مثيرتين.

حقق فريق اودينيزي فوزا ثمينا علي نظيره روما بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم، حيث افتتح المهاجم الإيطالي كيفن لاسانيا أهداف اللقاء عند الدقيقة 12، بعدما استغل تمريرة حاسمه من زميله الأرجنتيني رودريجو دي بول، فيما أحرز المقدوني إيليا نيستوروفسكي الهدف الثاني عند الدقيقة 78.

وبهذا الفوز رفع اودينيزي رصيده إلى 31 نقطة، في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد روما عند النقطة 48 في المركز الخامس.

كما فاز أتالانتا على فريق نابولي، بهدفين نظيفين،  على ملعب دي أتزوري في بيرجامو، ليحقق بذلك الانتصار العاشر في آخر 11 مباراة بمختلف المسابقات، والفوز الرابع تواليا منذ عودة النشاط الرياضي في إيطاليا.

وسجل الكرواتي ماريو باشاليتيش أول أهداف اللقاء لصالح أتالانتا، عند الدقيقة 47، فيما أحرز الألماني روبن جوسنيس الهدف الثاني عند الدقيقة 55 من داخل منطقة الجزاء ليضعها على يسار حارس مرمى نابولي.

وبهذه النتيجة رفع أتالانتا رصيده إلى 60 نقطة، في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد روما عند 48 نقطة في المركز الخامس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الـ29:-

1- يوفنتوس، 72 نقطة

2-لاتسيو، 68 نقطة

3-إنتر ميلان 64 نقطة

4-أتالانتا 60 نقطة

5-روما 48 نقطة

6-نابولي  45 نقطة

7-ميلان  43 نقطة

8-فيرونا 42 نقطة

9-كالياري  39 نقطة

10-بارما  39 نقطة

11-بولونيا  38 نقطة

12-ساسوولو  37 نقطة

13-فيورنتينا 31 نقطة

14-أودينيزي  31 نقطة

15-تورينو  31 نقطة

16-سمبدوريا  29 نقطة

17-جنوى  26 نقطة

18-ليتشي 25 نقطة

19-سبال  19 نقطة

20-بريشيا 18 نقطة

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