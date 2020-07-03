فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي الصيف المقبل

يترقب أبناء القلعة الحمراء المعارين إلى أندية الدوري المصري والدوريات الخارجية، قرار السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن عودتهم من جديد إلى النادي خلال الصيف المقبل.





الأهلي يمتلك 15 لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم المعارين إلى سموحة، ووليد آزارو "الاتفاق السعودي"، إضافة إلى أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار "الجونة".





علاوة على حسين السيد مارسيلو المعار إلى صفوف الصفاقسي التونسي، ومحمد شريف "إنبي"، وعمرو جمال وعمار حمدى وأحمد علاء "طلائع الجيش".





وقرر فايلر استعادة خدمات الثلاثي، عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلي بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري.



