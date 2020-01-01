الزمالك يناور بهذا اللاعب لخطف أهدافه من بيراميدز

يقوم مجلس إدارة نادى الزمالك باستخدام ورقة أحمد رفعت، جناح الفريق المعار لصفوف فريق الاتحاد السكندرى، لعرضها على بيراميدز، وذالك من أجل تسهيل موقف الفريق فى المفاوضات مع بعض الاعبين داخل الفريق.





















ويسعى جاهداً نادى الزمالك للحصول على ثنائى بيراميدز نبيل عماد "دونجا" و رجب بكار، فى فترة الإنتقالات الصيفة، ولقد تم الإتفاقه مع الثنائى، ولم يتبق سوى إنهاء الأمر مع إدارة نادي بيراميدز.





















و استغل نادي الزمالك رغبة بيراميدز فى ضم أحمد رفعت، وعرض اللاعب على الدخوله فى صفقة تبادلية مع بكار ودونجا مع دفع مقابل مادى ضخم.











