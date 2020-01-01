الأهلي يقترب من حسم ملف رمضان صبحي

بدأ مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي، مرحلة حسم مصير لاعب وسط الفريق رمضان صبحي، مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي للتعاقد معه بشكل رسمي.













وطلب هيدرسفيلد الإنجليزي، مبلغاً 8 ملايين يورو من أجل الموافقة على إتمام صفقة بيع رمضان صبحي بشكل نهائي للنادي للأهلي.









وتقدم الأهلي بطلب رسمي من أجل ضم صبحي بشكل نهائي، و كانت المفاوضات خلال الفترة الماضية بشكل ودي وباتصالات مباشرة بين المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، بجانب نادي شوقي مدير أعمال اللاعب.













و أخطر مسؤولي النادي الأهلي، إدارة الفريق الإنجليزي بأن العرض المادي للقلعة الحمراء يتضمن 3 ملايين يورو فقط، وفي إنتظار تخفيض المبلغ، وذالك بسبب للظروف المالية التي تعاني منها كرة القدم حول العالم.







