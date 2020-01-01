الأهلي يقترب من حسم ملف رمضان صبحي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:44 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
بدأ مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي، مرحلة حسم مصير لاعب وسط الفريق رمضان صبحي، مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي للتعاقد معه بشكل رسمي.



وطلب هيدرسفيلد الإنجليزي، مبلغاً 8 ملايين يورو من أجل الموافقة على إتمام صفقة بيع رمضان صبحي بشكل نهائي للنادي للأهلي.


وتقدم الأهلي بطلب رسمي من أجل ضم صبحي بشكل نهائي، و كانت المفاوضات خلال الفترة الماضية بشكل ودي وباتصالات مباشرة بين المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، بجانب نادي شوقي مدير أعمال اللاعب.



و أخطر مسؤولي النادي الأهلي، إدارة الفريق الإنجليزي بأن العرض المادي للقلعة الحمراء يتضمن 3 ملايين يورو فقط، وفي إنتظار تخفيض المبلغ، وذالك بسبب للظروف المالية التي تعاني منها كرة القدم حول العالم.


و يرغبة رمضان صبحي في الاستمرار مع المارد الأحمراء، حال عدم وجود العروض الرسمية الأوروبية المتوقعه منه ومن وكيله وهو ما يجري حتى الآن.

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