الأهلي يقترب من حسم ملف رمضان صبحي
الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:44 ص
غدير أحمد
بدأ مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي، مرحلة حسم مصير لاعب وسط الفريق رمضان صبحي، مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي للتعاقد معه بشكل رسمي.
وطلب هيدرسفيلد الإنجليزي، مبلغاً 8 ملايين يورو من أجل الموافقة على إتمام صفقة بيع رمضان صبحي بشكل نهائي للنادي للأهلي.
وتقدم الأهلي بطلب رسمي من أجل ضم صبحي بشكل نهائي، و كانت المفاوضات خلال الفترة الماضية بشكل ودي وباتصالات مباشرة بين المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، بجانب نادي شوقي مدير أعمال اللاعب.
و أخطر مسؤولي النادي الأهلي، إدارة الفريق الإنجليزي بأن العرض المادي للقلعة الحمراء يتضمن 3 ملايين يورو فقط، وفي إنتظار تخفيض المبلغ، وذالك بسبب للظروف المالية التي تعاني منها كرة القدم حول العالم.
و يرغبة رمضان صبحي في الاستمرار مع المارد الأحمراء، حال عدم وجود العروض الرسمية الأوروبية المتوقعه منه ومن وكيله وهو ما يجري حتى الآن.