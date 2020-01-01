تصريحات مفاجأة من نجم برشلونة عن جريزمان

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:39 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

أكد البرزايلي ريفالدو نجم نادي برشلونة الإسباني أن عدم مشاركة الفرنسي أنطوان جريزمان نجم الفريق في المباريات بشكل كبير يؤكد أن الأمور لا تسير على ما يرام داخل البارسا وبين اللاعبين والمدرب كيكي سيتين.

وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: " من الواضح أن التغيير يظهر أن هناك خطأ ما في الفريق، لأن عدم إشراك جريزمان في مثل هذه المباراة الهامة، يدل على أن سيتين يعتقد أنه ليس في أفضل حالاته، وأن التعاقد معه كان خطأ".

وتابع: " لا أفهم كيف أن الفائز بكأس العالم مع فرنسا، ونجم أتلتيكو مدريد لسنوات عديدة، الذي تعاقد معه برشلونة بملايين الدولارات، ينتهي به الحال للعب دقائق معدودة في تلك المباراة الهامة".

وأضاف: " لا يمكن للفريق الاعتماد على سحر ميسي طوال الوقت، كان من الرائع رؤيته يوم الثلاثاء وهو يسجل هدفه الـ 700 في مسيرته، وهذا يثبت كم هو رائع للغاية".

وأنهى ريفالدو تصريحاته بالحديث عن الخلاف الذي حدث داخل غرفة ملابس برشلونة بين اللاعبين والجهاز الفني قائلا: "على كلا الطرفين أن يتحدثا إلى بعضهما البعض ويجدا أفضل حل، ربما كانت فترة التوقف دون رؤيتهم بعضهم البعض قد أضرت ببرشلونة، قد تجدي هذه الحجة على المدى القصير، أما إذا خسرت الليجا ودوري الأبطال فلن يكون ذلك بسبب فترة التوقف بالتأكيد".

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