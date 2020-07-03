استشاري صحة إنجابية يكشف مفاجأة: معدل المواليد سينخفض خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور عاطف الشيتاني، استشاري الصحة الإنجابية، والمقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان: إن السيدة الحامل أكثر عرضة للإصابة بكورونا، لافتًا إلى أنه يجب عزل الطفل عن والدته فى مرحلة الرضاعة اذا كانت الأم مصابة بكورونا.





وأوضح "الشيتاني"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن معدل الزيادة السكانية في ظل كورونا لا يزال في المستوى المناسب.





وتابع: "نتوقع انخفاض معدل المواليد خلال الفترة المقبلة وفقًا للمعدلات الحالية"، مستكملًا: "لدينا مليون و700 ألف مولود سنويًا".





خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى اليوم.





تسجيل 1485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و86 وفاة





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 71299 و3120 حالة وفاة





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



