"الإفتاء" تحذر الأطفال والشباب بشأن الطائرات الورقية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانا، قبل قليل، بشأن حوادث وفاة الأطفال بسبب "الطائرات الورقية"، مشددة على ضرورة الحذر، موجهة رسالة إلى الأطفال وقالت: "انتبهوا أيها الأطفال والشباب وخذوا حذركم للحفاظ على حياتكم".

وقال بيان صادر عن دار الإفتاء، بشأن كثرة حالات الوفاة للأطفال والشباب بسبب الطائرات الورقية، إن اللعب مِن وسائل الترفيه والترويح عن النفس التي أباحها الإسلام لكونه من متطلبات الفطرة الإنسانية والنفس البشرية.

وأضاف البيان، أن "اللعب مباحٌ وجائزٌ إذا كان فيه ما ينفع الناس في عقولهم واستعادة نشاطهم والتَّقوِّي على مواصلة حياتهم؛ وهو ممنوع إذا كان مضيعة للوقت وانشغل به الشخص عن مصالحه الدينية والدنيوية أو عاد على صاحبه بالضرر أو التأثير على جَسَده أو أخلاقه وعقله بشكل سَلْبيٍ؛ مما قد يُحَوِّل اللعب من مصدر للبهجة والسعادة إلى سببٍ مباشر لحصد الأرواح بطرق متعددة".

وتابع: "انتبهوا أيها الأطفال والشباب وخذوا حذركم للحفاظ على حياتكم".

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