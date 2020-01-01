عاجل - ميسي يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:55 ص
ميسي
ميسي
علي ماهر حلمى

ذكرت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي يخطط للرحيل عن صفوف نادي برشلونة الاسباني بعد انتهاء عقده خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2021.

‏وقالت التقارير أن فكرة ميسي هي انهاء عقده في 2021 وبعدها يرحل من برشلونة لأنه غاضب جداً من التسريبات التي تخرج للإعلام بأشياء لم تحدث من قبله ، ويريد انهاء هذه الأمور مع الإدارة بعد أن كانت المفاوضات بدأت بشكل جيد للغاية لكن الأحداث الأخيرة جعلت ميسي يعيد النظر في كل شي و يقرر إيقافها.

وأضافت التقارير:"️ميسي سئم من التسريبات التي تخرج من النادي والتي تجعل منه مسؤولا عن القرارات لكن ‏عليه الآن توضيح صحة الخبر ان كان صحيحًا ام لا ، ان لم يكن فهذا يعني انتهاء جوزيب ماريا بارتيميو رئيس النادي".

يذكر أن نادي برشلونة يتعرض للعديد من المشاكل خلال الفترة الأخيرة جعلته يتعثر خلال الجولات السابقة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز وفقدان الصدارة لصالح نادي ريال مدريد.

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