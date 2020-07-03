نقيب الصحفيين: الإخوان انقلبوا بعد وصولهم للحكم بالصناديق (فيديو)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:59 ص
ضياء رشوان
ضياء رشوان
هدى عبدالرازق
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، إن حكم الإخوان في مصر هو الحكم الأول في البلد الأكبر للحركة الأقدم على صعيد ما يسمى بالإسلام السياسي، معتبرا أن المشهد بعد ثورة يناير 2011 مشهدا خادعا للكثيرين.

وأشار "رشوان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه لم يبدو من الإخوان في عام واحد سوى أنهم قد تحولوا من حلم إلى كابوس، وهذا الكابوس لم يصنعه مقاومة الشعب المصري، أو القوات المسلحة، وإنما أداء جماعة الإخوان هو ما صنعه.

وأضاف نقيب الصحفيين، أن الإخوان بعدما وصلوا للحكم بصناديق الانتخاب بدأوا في الانقلاب، وهو الاستيلاء على الدولة، منوها بأن الانقلاب جزء من التفكير الإخواني، حيث تعاملوا مع مصر على أنها بلد حديث بلا هوية.

السيسي يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو
وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، الاثنين الماضي، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضون مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

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