"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:41 ص
إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي
أمنية فوزي
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن ملف التموين والتجارة الداخلية من أهم الملفات الاقتصادية على المستوى القومي في الدولة، معلقًا: "لدينا تعاملات مع كل الشعب".

وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن المستفيدين من دعم الخبز وصلوا إلى 70 مليون مواطن، وأن المستفيدين من دعم السلع التموينية وصلوا إلى 64 مليون مواطن.

وأكد مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن ما تم في مسألة الدعم حقق نقلة نوعية كبيرة للمواطن المصري، لافتًا إلى أن الدعم المقدم للمواطنين أصبح 3 أضعاف ما كان عليه في عام 2013، حيث وصل إلى ما يقرب من 90 مليار جنيه، متابعًا: "لدينا فائض من الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يفوق دول متقدمة".

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات ضبط (1315) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازته ( 3،240 طن سلع غذائية "مفروم لحوم – هياكل – دواجن – دهون حيوانية") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مديرية الطب البيطري بوزارة الزراعة ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن شركة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة السادات (بمحافظة المنوفية).. لحيازته (6،330 طن جبن أبيض "معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة " – 24000 إستيكر وعبوة بلاستيك فارغة مدون عليها علامة تجارية مغشوشة – مستلزمات تعبئة )، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، مخالفًا بذلك قوانين حماية الملكية الفكرية. 

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة محرم بك (بمحافظة الإسكندرية ).. لحيازته ( 10600 قطعة كمامة ) بدون بيانات " مجهولة المصدر " وغير مطابقة للمواصفات القياسية " منتج نهائي – تحت التجهيز " وكذا (كميات كبيرة من " دعامات – شمع لاصق – أكياس بلاستيك " مجهولة المصدر " مستلزمات الإنتاج ") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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