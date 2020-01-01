جوارديولا بعد سحق ليفربول: شربوا الكثير من البيرة أثناء احتفالاتهم

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى

عبر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على حساب نظيره نادي ليفربول بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ فى المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وقال جوارديولا بعد المباراة :"ليفربول شربوا الكثير من البيرة الاسبوع الماضي، لكنهم جائوا إلى هنا بدماء صافية للتنافس معنا، حتى لم يقولوا شكراً بعد الممر الشرفي، كانوا مركزين على المباراة، الموسم القادم سيكون قصة مختلفة".

وأضاف مدرب مانسشتر سيتي:"‏ لاعبين مثل كيفن دي بروين يتحدثون عن أنفسهم بالطريقة التي يلعبون بها في كل مباراة هو ممتاز أيضا جميع اللاعبين  لقد فازوا على بطل البريميرليج ماذا يمكنني ان أقول أكثر من ذلك". 

وأكد المدرب الإسباني أن الموسم المقبل من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون مختلف وسيظهر في مانشستر سيتي يشكل اقوي.

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