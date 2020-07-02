إيناس عز الدين تستعيد ذكريات مسلسل "الريان"

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:50 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص النجمة إيناس عز الدين، علي التفاعل مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.


حيث أستعادت ذكريات مسلسل الريان، حيث شاركت جمهورها بفيديو من المسلسل وعلقت قائله: "مسلسل الريان، صباح "إيناس عز الدين" والنجم خالد صالح".


يذكر أن آخر أعمال إيناس عز الدين، مسلسل "سلسال الدم" الذي شاركت به السباق الرمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار صعيدي حول الثار، وشارك في البطولة الفنانة عبلة كامل ورياض الخولي ومنة فضالي.

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