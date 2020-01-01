الصحة الموريتانية: تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الخميس، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي المصابين بالفيروس منذ منتصف مارس الماضي 4 آلاف و606 مصابين.

وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير عام الصحة العمومية في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية - إن 50 مصابا تعافوا من المرض؛ ليرتفع عدد الذين شفوا من الفيروس إلى ألف و727 مصابًا، فيما وصل عدد الوفيات 129 شخصا، ويواصل الفان و516 مصابا علاجهم في المشافي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,863 مليون إصابة، بينهم أكثر من 520 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,080 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.