مذكرة أمريكية تطالب بمصادرة 4 سفن إيرانية تحمل النفط لفنزويلا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس عن أصدار مذكرة تطالب بمصادرة 4 سفن مرتبطة بالحرس الثوري تحمل النفط في طريقها إلى فنزويلا.





وتقدمت وزارة العدل الأمريكية بدعوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن وبطلب لمصادرة حمولات السفن "بيلا"، و"بيرنغ" و"باندي" و"لونا" المتّجهة حاليا إلى فنزويلا.

وجاء في بيان لوزارة العدل الأمريكية أن "أرباح المبيعات النفطية تذهب لتمويل أنشطة الحرس الثوري الشنيعة، بخاصة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها، ودعم الإرهاب وجملة من الانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد وخارجها".

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت في 24 يونيو/حزيران الماضي، عقوبات جديدة على طهران طالت 5 إيرانيين تولوا قيادة السفن التي هربت نحو مليون ونصف برميل من الوقود إلى فنزويلا.

وتعاني فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم، من نقص شديد في البنزين بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأمريكية على قطاع النفط الفنزويلي.

وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا في 24 مايو/ أيار الماضي، وصول أول ناقلة وقود من بين خمس ناقلات نفط إيرانية كانت متجهة إلى فنزويلا.

ويعمل فريق من الفنيين الإيرانيين بالفعل في شركة النفط الفنزويلية الحكومية وشركة تكرير النفط كجزء من خطة تعاون أوسع بين الجانبين تشمل توفير العمال والفنيين وقطع الغيار من إيران لقطاع النفط في فنزويلا مقابل حوالي 9 أطنان من الذهب قيمتها حوالي 500 مليون دولار.