مذكرة أمريكية تطالب بمصادرة 4 سفن إيرانية تحمل النفط لفنزويلا

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس عن أصدار مذكرة تطالب بمصادرة 4 سفن مرتبطة بالحرس الثوري تحمل النفط في طريقها إلى فنزويلا.


وتقدمت وزارة العدل الأمريكية بدعوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن وبطلب لمصادرة حمولات السفن "بيلا"، و"بيرنغ" و"باندي" و"لونا" المتّجهة حاليا إلى فنزويلا.

 

وجاء في بيان لوزارة العدل الأمريكية أن "أرباح المبيعات النفطية تذهب لتمويل أنشطة الحرس الثوري الشنيعة، بخاصة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها، ودعم الإرهاب وجملة من الانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد وخارجها".

 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت في 24 يونيو/حزيران الماضي، عقوبات جديدة على طهران طالت 5 إيرانيين تولوا قيادة السفن التي هربت نحو مليون ونصف برميل من الوقود إلى فنزويلا.

 

وتعاني فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم، من نقص شديد في البنزين بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأمريكية على قطاع النفط الفنزويلي.

 

وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا في 24 مايو/ أيار الماضي، وصول أول ناقلة وقود من بين خمس ناقلات نفط إيرانية كانت متجهة إلى فنزويلا.

 

ويعمل فريق من الفنيين الإيرانيين بالفعل في شركة النفط الفنزويلية الحكومية وشركة تكرير النفط كجزء من خطة تعاون أوسع بين الجانبين تشمل توفير العمال والفنيين وقطع الغيار من إيران لقطاع النفط في فنزويلا مقابل حوالي 9 أطنان من الذهب قيمتها حوالي 500 مليون دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أ

أخبار تهمك

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

خاص - بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الشناوي ينهي الجدل حول تنازله عن شارة قيادة الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. 3 مدربين مرشحين لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 4 ساعات

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

خاص - الأهلي: ناصر ماهر أبلغنا برفضه الانتقال لناسيونال ماديرا.. وهذه حقيقة المفاوضات لضم تراوري

منذ ساعة الا ربع

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ ساعتين و 17 دقيقة

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يرد على أنباء التعاقد مع أحمد حجازي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

إيران تهدد بمنع عبور ناقلات النفط فى مضيق هرمز

إيران في مهب الريح.. اشتعال صراع الناقلات بين طهران والغرب في مضيق هرمز؟

إيران تفرج عن إحدى ناقلتي النفط البريطانيتين

عاجل.. إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج وتعتقل 7 بحارة

الإفراج عن "جريس 1".. صفعة إيرانية جديدة على وجه "ترامب"

"هوك": إدراج أي سفينة تنقل نفطا إيرانيا تحت العقوبات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:49 م

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

09:00 م

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

07:02 م

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

11:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن