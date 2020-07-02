كارول سماحة تعلن عن أغنيتها الجديدة "Bonvoyage"

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
روجت المطربة كارول سماحة، عن أغنيتها الجديدة "Bon voyage"، حيث نشوت البوستر الرسمي للأغنية عبر صفحتها بـ"إنستجرام".

وعلقت قائله: "شاهد الآن الفيديو الموسيقي الخاص بي حصريا علي قناة اليوتيوب".

وظهرت سماحة، خلال الكليب الذي تغنيه باللهجتين اللبنانية والفرنسية، بلوك جديد وشخصية ذات طبيعة متسرعة مختلفة عما قدمته من قبل ، حيث قامت بتقديم مشهد تمثيلي للمرة الاولى لها بفيديو كليب غنائي.

"bon voyage "  إخراج :بتول عرفة ، و شارك في كتابة الكلمات : السورية كاملة خير ، و كارول سماحة ، والفرنسي لايون ، وشارك في التلحين  : الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع : دي جي يوسف.

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