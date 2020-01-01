أب يربط حذاء ابنته بعد امتحانات الثانوية العامة.. "فوجئت باحتفاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي"

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علق المهندس أحمد صالح، بطل صورة ربط حذاء ابنته أمام لجان الثانوية العامة، على صورته المتداولة على مواقع التوصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا واجب على كل أب.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه فوجيء بانتشار وتداول صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الصورة كانت بعد انتهاء امتحانها في الثانوية العام.



وأشار إلى أن ابنته كانت متعبة ومرهقة جدًا بعد الامتحان، ورايء رباط حذائها على الأرض، فخشي عليها من كورونا، وقام بربطه، مستطردًا: " لم أعلم أن هناك من يلتقط الصورة، وفوجئت بانتشارها وهذا واجب كل أب ناحية أبنته".





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأب من أمام إحدى لجان الثانوية العامة، وهو ينحني ليربط حذاء نجلته قبل دخولها الامتحانات، في لقطة هزت المشاعر، وأكدت للجميع قيمة الأب ومدى تضحياته بكل ما يملك في سبيل أبنائه.



يذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الاحد 21 يونيو، وتنهي 21 يوليو، ويؤديها 653ألف و398 طالبا وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدولة وضعت عددا من الضوابط الجادة التي تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك في هذه العملية، موضحا أنه تم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة، وأنه ستتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات، كما أنه سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أي حالات اشتباه.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

